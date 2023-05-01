Flamengo, Lukas Podolski'yi transfer etmek istiyor Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen yıldız futbolcu Lukas Podolski ile ilgilendiği ifade edildi. Futbol kariyerine Gornik Zabrze'da devam eden oyuncunun ise bu teklife olumlu baktığı öğrenildi.

2015-2017 arasında Galatasaray'da oynayan daha sonra Türkiye'de 2020-2021 arasında Antalyaspor forması giyen ve kariyerine Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'de devam eden Lukas Podolski için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Flamengo, kadrosuna katmak istiyor

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Flamengo'nun, 37 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Kariyerinde ülkesi Almanya, İtalya, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerde oynayan 37 yaşındaki futbolcunun, parlak futbol öz geçmişine Brezilya'yı eklemeye sıcak baktığı öne sürüldü. Podolski'ye ayrıca Çin'den de çeşitli teklifler olduğu aktarıldı.

Gornik Zabrze'nin son kulübü olacağını söylemişti

Podolski'nin 2021 yılında yaptığı açıklamada, Gornik Zabrze'nin son kulübü olacağını söylediği hatırlatıldı.

Buna rağmen yıldız ismin son dönemdeki performansıyla futbola devam edebileceğini gösterdiği kaydedildi. Podolski'nin Polonya temsilcisi ile sözleşmesinin haziran ayında sona erdiği, bu nedenle şu an için geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.