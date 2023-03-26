Flamengo taraftarından Jorge Jesus için imza

1 ayda 3 kupa kaybeden Vitor Pereira ile bir an önce yolların ayrılmasını isteyen Flamengo taraftarı, harekete geçti.

Pereira'nın kovulup yerine Jorge Jesus’un getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Organizasyonu başlatan gruptan yapılan açıklamada,

"Pereira ile yollar hemen ayrıldıktan sonra kumar oynamadan, Jesus’un göreve getirilmesi gerek. Mister (Jesus), Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Onun gelmesi, bizi yeniden mutlu bir insan haline getirecek"