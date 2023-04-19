Fransa'dan çarpıcı iddia: Galatasaray, Icardi için PSG'yi ikna etti Radio France'ın haberine göre Galatasaray, Arjantinli golcünün bonservisi konusunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile el sıkıştı. Anlaşmanın ekonomik boyutu hakkında ise bilgi verilmedi.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi konusunda Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Radio France'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisi konusunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaştı.

Anlaşmanın ekonomik boyutu hakkında ise bilgi verilmedi. Transfermarkt verilerince; güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Icardi de Galatasaray'da kalmak istediğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada net olarak dile getirmişti.

Galatasaray 750 bin euro ödüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.

Mauro Icardi'nin bu sezon 6 milyon 750 bin euroluk maaşının 6 milyon eurosunu PSG, 750 bin eurosunu Galatasaray ödüyor.

Şampiyonluk gelirse para da gelecek

Yeni anlaşmada 30 yaşındaki oyuncunun ne kadar yıllık ücret alacağı ise merak konusu.

Yönetim, şampiyonluğun gelmesi durumunda Icardi ile anlaşmak için tüm maddi imkanları kullanacak.