Fransa'dan sürpriz talip: Arda Güler'e 15 milyon euroluk teklif geldi Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Sevilla maçında izleyip hayran kaldığı Arda Güler için 15 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çalmaya hazırlandığı iddia edilirken Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un bizzat talimat vermesi sonrası sözleşmesinde özel bir madde bulunan 18 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri de Arda Güler...

Sadece sarı-lacivertlilerin değil, Türk futbolunun da geleceği gözüyle bakılan Arda Güler, oynadığı her maçta performansıyla göz doldurdu.

Avrupa’nın devlerini peşine takan Arda Güler için sürpriz bir takımdan hamle geliyor... İtalya’dan La Gazzetta Express‘in iddiasına göre Marsilya, süper çocuk için harekete geçti.

Haberde, Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın, 18 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe-Sevilla maçında izlediği ve kendisine hayran kaldığı kaydedildi. Son transfer dönemlerinde takımı gençleştirmeye yönelik adımlar atan Longoria’nın, Arda’yı 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi.

15 milyon euro reddedilecek

Pablo Longoria’nın, Türk futbolunun süper çocuğuna imza attırmak için pazarlıklara bizzat katılacağı öğrenildi. Marsilya Başkanı Longoria’nın Arda Güler için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı kaydedildi. Ancak Fenerbahçe’nin bu rakamı kabul etmesi beklenmiyor.

18 yaşını doldurduğu için yeni sözleşme önerilecek

Geçen sezon 18 yaşını doldurmadığı için Arda Güler, 3 senelik kontratla profesyonel olmuştu. 18 yaşını dolduran başarılı oyuncuyla bu kez 5 yıllık sözleşme imzalanması ve serbest kalma bedelinin kaldırılması bekleniyor.

21 maçta görev aldı

Bu sezon 10'u Spor Toto Süper Lig olmak üzere 21 maçta görev alan Arda Güler, 3 kez gol sevinci yaşarken, 2 kez de asist yapmayı başardı.

Yıldız adayı solak, özellikle Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performansın yanı sıra oynadığı oyunla da Avrupa devlerinin ilgisini çekti.