Fransızlar, Güven Yalçın için teklif yaptı

Fransızlar, Güven Yalçın için teklif yaptı

Beşiktaş'ta oynadığı futbol nedeniyle tepki çeken oyuncuların başında gelen Güven Yalçın'a talip çıktı. Fransızların 21 yaşındaki oyuncu için teklif ettiği para ise 1 milyon euro.

Yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ta sadece 1 futbolcu için resmi teklif geldiği öğrenildi.

Fransa'nın Nimes ve Bordeaux takımlarının, Güven Yalçın'ı transfer etmek istediği ve geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübe resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Her iki kulübün de 21 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro civarında bir para önerdiği, yönetimin ise düşünmek için süre istediği kaydedildi.

25 MAÇTA 2 GOL

Geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla adından söz ettiren Güven, bu sezon ise adeta yokları oynuyor.

Siyah-beyazlı formayla 25 maça çıkan genç futbolcu, sadece 2 kez fileleri havalandırdı.