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    Fransızlar, Güven Yalçın için teklif yaptı

    Beşiktaş'ta oynadığı futbol nedeniyle tepki çeken oyuncuların başında gelen Güven Yalçın'a talip çıktı. Fransızların 21 yaşındaki oyuncu için teklif ettiği para ise 1 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 11:38
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    Fransızlar, Güven Yalçın için teklif yaptı

    Yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ta sadece 1 futbolcu için resmi teklif geldiği öğrenildi.

    Fransa'nın Nimes ve Bordeaux takımlarının, Güven Yalçın'ı transfer etmek istediği ve geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübe resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

    Her iki kulübün de 21 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro civarında bir para önerdiği, yönetimin ise düşünmek için süre istediği kaydedildi.

    25 MAÇTA 2 GOL

    Geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla adından söz ettiren Güven, bu sezon ise adeta yokları oynuyor.

    Siyah-beyazlı formayla 25 maça çıkan genç futbolcu, sadece 2 kez fileleri havalandırdı.

    Fransızlar, Güven Yalçın için teklif yaptı #1

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