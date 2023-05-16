Galatasaray, Atalanta'nın Nelsson için yaptığı teklifi reddetti Galatasaray'ın yıldız stoperi için Atalanta, harekete geçti ve 15 milyon euroluk öneride bulundu. Bu rakamı kabul etmeyen Galatasaray, Victor Nelsson için daha yüksek teklifleri bekliyor. İşte detaylar...

Sezon başında Sevilla, Victor Nelsson için 13 milyon euroluk teklifle kapıyı çalmış ancak Galatasaray ret yanıtı vermişti. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper için bu kez Atalanta, 15 milyon euroluk bonservis bedeli ile temasa geçti.

"Serbest kalma bedelini ödeyin"

Galatasaray yönetimi, oyuncunun 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini işaret ederek öneriyi kabul etmezken İtalyan kulübünün yeni teklif yapması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılara 11 Ağustos 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan milli futbolcu, geride kalan süreçte takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Daha yüksek teklif bekleniyor

76 maçı geride bırakan ve 2 gol atıp 1 kez de asist yapan oyuncunun da sezon sonunda ayrılmak istediği biliniyor.

Nelsson'un sözleşmesi 2026 sonuna kadar uzatılırken başarılı futbolcuya sezon sonunda çok daha fazla kulüpten daha yüksek bedelli teklifler gelmesi bekleniyor.