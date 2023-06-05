Galatasaray büyük oynuyor! Youri Tielemans ile görüşmeler başladı Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde yine sağlam adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim Youri Tielemans oldu.

Galatasaray, transferde büyük düşünüyor. Yeni sezon hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirleyen yönetim, tartışılmayacak takviyeler için kesenin ağzını açmaya hazır. Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde yıllık 2.1 milyon euro kazanıyordu. Maaş artı imza parası Oyuncu tarafının yapacağı yeni anlaşmadan beklentisi 4 yıllık sözleşme, 3-4 milyon euro aralığında bir maaş ve imza parası. 5 sezondur Premier Lig'de mücadele eden Youri Tielemans'ın serbest kalması nedeniyle majör liglerden de birçok talibi var. 40 milyon euroya transfer edildi Belçikalı orta saha, 2018-2019 sezonunda Monaco'dan 40 milyon euroya Leicester City'e transfer olmuştu. Youri Tielemans, İngiliz ekibiyle çıktığı 195 maçta 28 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.