Emre Kılınç Galatasaray'da

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan transferini açıklayan sarı-kırmızılılar Emre Kılınç ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Dün Oğulcan Çağlayan transferini sesli tweet ile duyuran Galatasaray, en son Sivassspor forması giyen Emre Kılınç transferini bitirdi. Başarılı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

ISLIKLI GERİ SAYIM

Sarı-kırmızı takımın sosyal medya hesabından, geri sayım için 'Çocukluk Aşkımsın' tezahüratına ıslıkla eşlik edilen bir ses dosyası paylaşıldı. Bu sesin sahibi olan Emre Kılınç'ın transferinin gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

9 GOL 7 ASİST

Bu sezon 31 resmi maçta forma giyen yetenekli oyuncu, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRMİŞTİ

2024'e kadar Galatasaray forması giyecek olan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş, hatta Emre Belözoğlu bizzat oyuncuyla görüşmüştü. Ancak Kılınç, tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını belirtti.