Galatasaray, Fredrik Midtsjö için çok yakın

Galatasaray, Fredrik Midtsjö için çok yakın

Sözleşmesi biten Norveçli oyuncu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, orta saha mevkisi için yıldız bir futbolcu arayışı devam ediyor.

Hürriyet’te yer alan haberde, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö ile prensipte anlaşıldığı kaydedildi.

Haberde, Midtsjö'nün kulübünden ayrılmak için kolaylık istediği ifade edilirken sarı-kırmızılı takımın, AZ Alkmaar'a resmi teklif yaptığı belirtildi. Ek olarak transfer görüşmelerinin de kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Sözleşmesi gelecek yıl bitiyor

AZ Alkmaar'a 2017-18 sezonunda Rosenborg'dan transfer olan Midtsjö'nün sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek.

Midtsjö, daha önce Sandnes Ulf ve Ranheim IL formalarını da giymişti.

42 maçta 6 asist

Geçtiğimiz sezonda Hollanda ekibiyle 42 maçta süre alan 28 yaşındaki oyuncu, gol fırsatı bulamazken 6 asist kaydetti.

Yeni sezon hazırlıkları için gittiği Avusturya'da Galatasaray, bugün ilk hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaşacak.