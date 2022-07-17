Galatasaray, Haris Seferovic'le anlaştı

Forvet arayışları doğrultusunda listenin 1 numarasına Haris Seferovic'i koyan Galatasaray, operasyonu tamamladı. 30 yaşındaki golcü kısa sürede resmi imzayı atacak.

Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, 4. transferini forvet hattına yaptı.

Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük'e imza atması sonrası çalışmalara hız veren sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Haris Seferovic'i kadrosuna kattı.

Satın alma opsiyonlu kiralandı

Fanatik'in haberine göre; Portekiz ekibi ile uzun süredir görüşen yönetim, İsviçreli forvetin 1 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Yıldız golcünün 15 resmi maçta oynaması halinde 3.5 milyon euroya satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi.

Geçen sezon sakatlıklarla geçti

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maçta süre alabilen 30 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle skor katkısı verdi.

Çok yönlü bir oyuncu olan yıldız futbolcu, forvetin yanı sıra, forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebiliyor.

187 maçta 98 gole direkt katkı

Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya giden ve 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giyen 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Benfica'da 187 maça çıkıp 74 gol, 24 asistle oynayan 1.86'lık forvet, kırmızı-beyazlı ekipte 1 Portekiz Primeira Liga, 2 Portekiz Süper Kupa kazandı.

2018-2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturan Seferovic, aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu olmayı başardı.