Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı Galatasaray'da Kaan Ayhan için karar verildi. Devre arası transfer döneminde Sassuolo'dan kiralanan yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu kullandı.

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın bonservisi, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.

TRT Spor'un haberine göre 2.8 milyon euro olan bonservis ödenecek.

28 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Ayhan, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Kiralık olarak geldiği sarı-kırmızılı ekibe bonservisiyle transfer olacak başarılı oyuncu için 2.8 milyon euro bonservis ödenecek.

Bu sezonki performansı

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Kaan Ayhan, bu sezon 6 maça çıktı. 2 kez ilk 11'de şans bulan savunma oyuncusu 1 gol atmayı başardı.