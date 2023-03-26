Galatasaray, Michal Skoras'ı tribünde takip etti Galatasaray scoutları, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Çekya - Polonya maçında sol kanat oyuncusu Michal Skoras'ı tribünden izledi.

Süper Lig'de rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna katıp yüksek bonservis bedelleriyle satmak istiyor.

Galatasaray'ın scout ekibi Skoras'ı izledi

Bu doğrultuda Galatasaray, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda oynanan ve Çekya'nın sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

Galatasaray'ın scout ekibi, Polonyalı Michal Skoras'ı izledi. Sarı-kırmızılılar, sol kanatta oynayan ve Lech Poznan'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyu yakından seyretti.

Oyuna sonradan girdi, asist yaptı

Bu karşılaşmaya yedek başlayan Michal Skoras, 46. dakikada Michal Karbownik yerine oyuna dahil oldu ve 87. dakikada takımının tek golünün asistini yaparak beğenileri topladı.

Hücum oyuncusu, Lech Poznan'da ise bu sezon 42 maçta forma giydi. Skoras, bu maçlarda 13 gol ve 2 asistle mücadele etti.