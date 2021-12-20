Galatasaray, Mohamed için Zamalek ile masaya oturacak

Galatasaray, Mohamed için Zamalek ile masaya oturacak

Diagne'nin sakatlığı sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bonservisini alma çalışmaları başladı.

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tüm transfer politikası değişti. Gözler golcü konusunda yapılacak hamleye çevrildi.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ilk hedef Aslan'ın formasını kiralık olarak giyen Mustafa Muhammed'in bonservisini almak olacak. 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı yıldızın kulübü Zamalek ile bu hafta yeniden masaya oturulacak.

4 MİLYON DOLAR SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Galatasaray yönetiminin, Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu ödemesi ve 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Muhammed, bu sezon 26 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.