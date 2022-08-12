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    Galatasaray, Monchi'yi FIFA'ya şikayet edebilir

    Galatasaray'ın, Marcao ve Nelsson konusunda kendilerini zor durumda bırakan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'yi şikayet edeceği iddia edildi.
    • 12.08.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 12:30
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    Galatasaray, Monchi'yi FIFA'ya şikayet edebilir

    Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao'yu 12 milyon euro karşılığında Sevilla'ya göndermişti. Sevilla bu transferin ardından sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Nelsson'u gözüne kestirmişti.

    Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray, Marcao ve Nelsson transferleri konusunda kendilerini zor durumda bırakan Monchi'yi FIFA'ya şikayet edecek.

    Galatasaray, Monchi yi FIFA ya şikayet edebilir #1

    Galatasaray'ı zor durumda bırakmakla itham edilecek

    Haberde yer alan bilgiye göre; İspanyol kulübü Sevilla ve yönetici Monchi, önce futbolcular ile görüşerek onları gelmeye ikna edip, Galatasaray'ı zor durumda bırakmakla itham edilecek.

    Genelde 21 yaş altı oyuncular ile ilgili ağır yaptırımlar uygulayan ve transfer yasağı getiren FIFA, Galatasaray ile Sevilla arasında yaşanan benzer durumlarda genelde uyarı vermekle yetiniyor.

    Galatasaray, Monchi yi FIFA ya şikayet edebilir #2


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