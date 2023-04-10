Galatasaray, Musa Barrow'u istiyor

Gelecek sezon için de kadro yapılandırma çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesine daha önce de ilgilendiği bir ismi ekledi.

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda girişimlere şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Bologna forması giyen Musa Barrow için temaslarını hızlandırdı.

26 maçta 3 gol 5 asist

Bu sezon 26 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan Gambiyalı ismi kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu girişim başarısız olursa bonservisi almak için de şartları zorlayacak.

Barrow, 2021 yılında Atalanta'dan 14 milyon euro karşılığında Bologna'ya olmuştu.