Galatasaray, Musa Barrow'u istiyor

Gelecek sezon için de kadro yapılandırma çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesine daha önce de ilgilendiği bir ismi ekledi.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda girişimlere şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Bologna forması giyen Musa Barrow için temaslarını hızlandırdı.
26 maçta 3 gol 5 asist
Bu sezon 26 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Piyasa değeri 12 milyon euro olan Gambiyalı ismi kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu girişim başarısız olursa bonservisi almak için de şartları zorlayacak.
Barrow, 2021 yılında Atalanta'dan 14 milyon euro karşılığında Bologna'ya transfer olmuştu.