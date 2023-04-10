Galatasaray, Musa Barrow'u istiyor Galatasaray, Bologna forması giyen Musa Barrow'u transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Gelecek sezon için de kadro yapılandırma çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesine daha önce de ilgilendiği bir ismi ekledi.

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda girişimlere şimdiden başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Bologna forması giyen Musa Barrow için temaslarını hızlandırdı.

26 maçta 3 gol 5 asist

Bu sezon 26 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan Gambiyalı ismi kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu girişim başarısız olursa bonservisi almak için de şartları zorlayacak.

Barrow, 2021 yılında Atalanta'dan 14 milyon euro karşılığında Bologna'ya transfer olmuştu.