Galatasaray, Pablo Mari'yi istiyor

Sol stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'in İspanyol oyuncusu Pablo Mari var.

Marcao'yu 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray, hazırlık maçlarında yaşanan problemin ardından sol stopere takviye yapma kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında ise Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'in İspanyol oyuncusu Pablo Mari var.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Galatasaray, Torreira transferi sırasında Mari'yi de Arsenal'den istedi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, İngilizler, oyuncuya İtalya'dan da talipler olduğunu duyurdu.





15 maça çıktı

Arsenal, 2020 Ocak'ta Flamengo'dan kiraladığı Mari'nin bonservisini 1 Temmuz 2020'de aldı. Ancak 1.5 sezonda Arteta'nın gözüne giremeyen İspanyol oyuncu, geçen sezonun devre arasında Udinese'ye kiralandı.

İtalyan ekibinde 15 maça çıkıp 2 gol atsa da Udinese tarafından bonservisi alınmadı. White, Magalhaes, Saliba ve Holding'in ardından beşinci stoper konumuna düşen Mari de oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.



