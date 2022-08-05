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    Galatasaray, Pablo Mari'yi istiyor

    Sol stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'in İspanyol oyuncusu Pablo Mari var.
    • 05.08.2022 - 11:33
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    Galatasaray, Pablo Mari'yi istiyor

    Marcao'yu 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray, hazırlık maçlarında yaşanan problemin ardından sol stopere takviye yapma kararı aldı.

    Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında ise Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'in İspanyol oyuncusu Pablo Mari var.

    İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Galatasaray, Torreira transferi sırasında Mari'yi de Arsenal'den istedi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, İngilizler, oyuncuya İtalya'dan da talipler olduğunu duyurdu.

    Galatasaray, Pablo Mari yi istiyor #1

    15 maça çıktı

    Arsenal, 2020 Ocak'ta Flamengo'dan kiraladığı Mari'nin bonservisini 1 Temmuz 2020'de aldı. Ancak 1.5 sezonda Arteta'nın gözüne giremeyen İspanyol oyuncu, geçen sezonun devre arasında Udinese'ye kiralandı.

    İtalyan ekibinde 15 maça çıkıp 2 gol atsa da Udinese tarafından bonservisi alınmadı. White, Magalhaes, Saliba ve Holding'in ardından beşinci stoper konumuna düşen Mari de oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

    Galatasaray, Pablo Mari yi istiyor #2


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