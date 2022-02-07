Galatasaray, PSG'den Ebimbe'yi istiyor

Sarı-kırmızılılar, PSG'de forma giyen genç orta saha oyuncusu Dina Ebimbe'yle ilgileniyor. Fransız kulübü oyuncuyu kiralamak için sıcak bakıyor.

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kadrosunu Inaki Pena, Pulgar, Semih Kaya ve Gomis gibi isimleri katarak güçlendiren sarı-kırmızılıların, Fransa Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Dina Ebimbe'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre; ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e gitmek isteyen ancak satın alma opsiyonunda sorun yaşanması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Eric Dina Ebimbe'nin Galatasaray'a gidebileceği iddia edildi.

OYNAYACAĞI BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Fransız ekibinde forma şansı bulamadığı için garanti oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesiyle doğan yabancı hakkını da genç oyuncuyu kadrosuna katarak yapmak istiyor. İlerleyen saatlerde Ebimbe'nin transferiyle ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

PSG KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

PSG'nin, yeteneklerine inandığı için ancak fazla süre veremediği Ebimbe için kiralık formülüne sıcak baktığı belirtildi.



Bayer Leverkusen'in bonservisiyle almak istediği ancak PSG'nin buna yanaşmadığı için geçtiğimiz günlerde transferin gerçekleşmediğine değinilirken, Galatasaray'ın kiralama formülünün PSG'nin de işine geldiğine vurgu yapıldı.





BU SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Junior Ebimbe, bu sezon 8'i lig olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı.





DINA EBIMBE KİMDİR?

Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Dina Ebimbe, 21 Kasım 2000'de Fransa'nın Stains kentinde dünyaya geldi. Orta saha ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Ebimbe 2019-2020 sezonu başında A takıma yükseldi.

Aynı sezonun başında Le Havre'a kiralanan Ebimbe, 1 sezon burada kiralık olarak forma giydi. Ligue 2'de çıktığı 25 maçta 3 gol 1 asistle oynayan genç futbolcu, daha sonra Dijon'a kiralandı. Burada da çıktığı 31 maçta 1 gol 1 asistlik performan sergileyen Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu sezon Paris Saint-Germain ile 12 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

Dina Ebimbe'nin, daha fazla forma şansı almak istemesi nedeniyle başka bir kulübe kiralık olarak gitmek istediği ifade edildi. 21 yaşındaki futbolcunun, PSG ile olan sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek.