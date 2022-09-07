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    Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor

    Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor

    Sarı-kırmızılılar yeni transferleri bu akşam İstanbul'a getirmek için uğraşıyor. Hangi oyuncu ne zaman gelecek sizler için derledik.
    • 07.09.2022 - 19:00
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 19:08
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    Galatasaray transfin son günlerinde gaza basmış durumda. Uzun süredir uğraştığı Mauro Icardi transferi bitti yıldız oyuncu bu akşam İstanbul'a geliyor.

    Icardi'nin uçağı bu akşam saat 22:05'te İstanbul'a inecek.

    Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor #1

    Mathias Ross 23:10'da inecek

    Icardi'nin dışında bir başka uçak ise Mathias Ross Jensen'in uçağı da bu akşam iniyor.

    Mathias Ross'u taşıyan uçak bu akşam 23:10'da İstanbul'a iniş yapacak.

    Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor #2

    Yusuf Demir 23:25'te iniyor

    Sarı-kırmızılılar Yusuf Demir'le de anlaşma sağladı. Genç oyuncu ise bu akşam 23:15'te İstanbul'a iniş yapacak.

    Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor #3

    Rashica gece 4'te gelecek

    Galatasaray, sağ kanata bir transfer daha yaptı. Norwich City'de forma giyen Milot Rashica, ile anlaşma sağladı.

    Rashica'nın uçağı ise gece saatlerinde 04:00'te İstanbul'da olacak.

    Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor #4

    Adama Traore için de görüşmeler sürüyor

    Bu oyuncular dışında sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'dan Adama Traore için çalışmalarını sürdürüyor.

    Galatasaray yıldız oyuncu için masada. Oyuncunun transferi için görüşmeler sürüyor.

    Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor #5


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