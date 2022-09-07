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- Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor
Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor
- 07.09.2022 - 19:00
- Güncelleme : 07.09.2022 - 19:08
Galatasaray transfin son günlerinde gaza basmış durumda. Uzun süredir uğraştığı Mauro Icardi transferi bitti yıldız oyuncu bu akşam İstanbul'a geliyor.
Icardi'nin uçağı bu akşam saat 22:05'te İstanbul'a inecek.
Mathias Ross 23:10'da inecek
Icardi'nin dışında bir başka uçak ise Mathias Ross Jensen'in uçağı da bu akşam iniyor.
Mathias Ross'u taşıyan uçak bu akşam 23:10'da İstanbul'a iniş yapacak.
Yusuf Demir 23:25'te iniyor
Sarı-kırmızılılar Yusuf Demir'le de anlaşma sağladı. Genç oyuncu ise bu akşam 23:15'te İstanbul'a iniş yapacak.
Rashica gece 4'te gelecek
Galatasaray, sağ kanata bir transfer daha yaptı. Norwich City'de forma giyen Milot Rashica, ile anlaşma sağladı.
Rashica'nın uçağı ise gece saatlerinde 04:00'te İstanbul'da olacak.
Adama Traore için de görüşmeler sürüyor
Bu oyuncular dışında sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'dan Adama Traore için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray yıldız oyuncu için masada. Oyuncunun transferi için görüşmeler sürüyor.