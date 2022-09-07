Galatasaray taraftarı yeni transferleri bekliyor

Sarı-kırmızılılar yeni transferleri bu akşam İstanbul'a getirmek için uğraşıyor. Hangi oyuncu ne zaman gelecek sizler için derledik.

Galatasaray transfin son günlerinde gaza basmış durumda. Uzun süredir uğraştığı Mauro Icardi transferi bitti yıldız oyuncu bu akşam İstanbul'a geliyor.

Icardi'nin uçağı bu akşam saat 22:05'te İstanbul'a inecek.

Mathias Ross 23:10'da inecek

Icardi'nin dışında bir başka uçak ise Mathias Ross Jensen'in uçağı da bu akşam iniyor.

Mathias Ross'u taşıyan uçak bu akşam 23:10'da İstanbul'a iniş yapacak.

Yusuf Demir 23:25'te iniyor

Sarı-kırmızılılar Yusuf Demir'le de anlaşma sağladı. Genç oyuncu ise bu akşam 23:15'te İstanbul'a iniş yapacak.

Rashica gece 4'te gelecek

Galatasaray, sağ kanata bir transfer daha yaptı. Norwich City'de forma giyen Milot Rashica, ile anlaşma sağladı.

Rashica'nın uçağı ise gece saatlerinde 04:00'te İstanbul'da olacak.

Adama Traore için de görüşmeler sürüyor

Bu oyuncular dışında sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'dan Adama Traore için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray yıldız oyuncu için masada. Oyuncunun transferi için görüşmeler sürüyor.