Galatasaray'a Gueye için PSG'den kötü haber

Galatasaray'ın 1 numaralı ön libero adayı Idrissa Gueye, PSG'nin gündemindeki transferlerin henüz yetişmemesi sebebiyle kadroya geri döndü.

Takımın hocası Galtier, Quevilly ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında Gueye'yi sahaya sürdü.

32 yaşındaki futbolcunun bu gelişmeler sonrası zor olan transferi daha da zorlaştı.

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli orta saha oyuncusunun 5 milyon euroluk maaş talebi nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.





PSG'de 3 sezonda 111 maç

32 yaşındaki Senegalli orta saha Gana Gueye, futbola Diambars FC altyapısında başladı ve 2008 yazında Lille B takımna transfer oldu.

2010'da Lille ile profesyonel olan Gueye, 2015 yazında 9 milyon euroya Aston Villa, 2016 yazında 8.5 milyon euroya Everton'a transfer oldu.

Everton'daki performansıyla N'Golo Kante'ye benzetilen Gueye, 2019 yazında Paris Saint-Germain'e imza attı. Gueye, PSG formasıyla geride kalan 3 sezonda 111 maça çıktı ve 7 gol atıp 6 asist yaptı.



