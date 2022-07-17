- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Galatasaray'a Gueye için PSG'den kötü haber
Galatasaray'a Gueye için PSG'den kötü haber
- 17.07.2022 - 15:27
Takımın hocası Galtier, Quevilly ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında Gueye'yi sahaya sürdü.
32 yaşındaki futbolcunun bu gelişmeler sonrası zor olan transferi daha da zorlaştı.
Sarı-kırmızılılar, tecrübeli orta saha oyuncusunun 5 milyon euroluk maaş talebi nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.
PSG'de 3 sezonda 111 maç
32 yaşındaki Senegalli orta saha Gana Gueye, futbola Diambars FC altyapısında başladı ve 2008 yazında Lille B takımna transfer oldu.
2010'da Lille ile profesyonel olan Gueye, 2015 yazında 9 milyon euroya Aston Villa, 2016 yazında 8.5 milyon euroya Everton'a transfer oldu.
Everton'daki performansıyla N'Golo Kante'ye benzetilen Gueye, 2019 yazında Paris Saint-Germain'e imza attı. Gueye, PSG formasıyla geride kalan 3 sezonda 111 maça çıktı ve 7 gol atıp 6 asist yaptı.