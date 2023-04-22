Galatasaray'a Roberto Firmino transferinde Barcelona engeli! Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Roberto Firmino için Barcelona da devreye girdi.

Süper Lig'de iyi bir sezon geçirerek lider durumda bulunan Galatasaray'da gelecek sezon adına transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirecek olan Galatasaray'da gündeme son olarak Liverpool'un yıldız futbolcusu Roberto Firmino gelmişti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı golcü için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı takımın karşısına ise güçlü bir rakip çıktı.

Barcelona devreye girdi

İspanyol devi Barcelona'nın da Roberto Firmino için devreye girdiği ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediği duyuruldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ekonomik durumu nedeniyle özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Barcelona'nın, Liverpool ile sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcuya yüksek bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

Firmino'ya ayrıca Suudi Arabistan'dan da teklif olduğu öne sürüldü.

Takımdan ayrılacağını açıkladı

2015 senesinden beri İngiliz temsilcisinde oynayan Roberto Firmino, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Liverpool ile birçok kupa kazanan 31 yaşındaki forvet bu sezon 33 maçta oynadı ve 11 gol kaydetti.

Taraftar, transferini istemişti

Galatasaray taraftarları, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Alanyaspor maçının ardından Erden Timur'dan Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Roberto Firmino'nun transferini istemişti.