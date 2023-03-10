Galatasaray'da çılgın plan: Dursun Özbek, Icardi'nin bonservisini alacak Galatasaray, sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için takımdaki değerli oyuncuları yüksek bonservis bedelleriyle satacak.

Süper Lig'de ezeli rakiplerinin önünde lider durumda bulunanan ve tarihi bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirerek 3 futbolcuyu transfer etmişti.

Sarı-kırmızılılar; Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yle kadrosunu güçlendirirken sezon sonu için harekete geçti.

Sezon başında Fransız devi PSG'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi golleriyle beğenileri toplamıştı.

Oyuncu satışları yapılırsa Icardi alınacak

Icardi'nin bu güzel performansı sonrasında Galatasaray yönetimi, harekete geçerek PSG ile temaslara başlamıştı. 15 milyon euro seviyelerinde bir teklif bekleyen Fransız ekibiyle Galatasaray sıkı pazarlığa devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Icardi'yi transfer edebilmek için takımdaki değerli futbolcuları Avrupa'nın dev kulüplerine pazarlayacak.

Özellikle Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Sacha Boey gibi isimlerin Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip edildiği biliniyor.

9 gol 6 asistle oynadı

Galatasaray forması ile 13 maça çıkan Arjantinli yıldız, 9 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.