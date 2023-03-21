Galatasaray'da Efe ve Hamza Akman için Avrupa kulüpleri seferber oldu Avrupa'nın önemli kulüpleri, Galatasaray'ın genç futbolcuları Efe ve Hamza Akman için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğulları Efe ve Hamza Akman'a Avrupa'dan talipler olduğu öğrenildi.

17 yaşındaki Efe'ye Fransa, Almanya ve İspanya'dan teklifler olduğu belirtilirken, 18 yaşındaki Hamza'ya ise bu ülkelere ek olarak İtalya'dan da haber yollayan takımlar olduğu kaydedildi.

Teklifler reddedilecek

Galatasaray'ın, çok şey beklediği isimlerin başında olan iki yıldız adayını satmaya niyeti olmadığı öğrenilirken, sezon sonunda resmi tekliflerin bir bir reddedilmesi bekleniyor.

Futbolcuların temsilciliğini de yapan baba Ayhan Akman'ın, sarı-kırmızılılarda kalmak istediklerini her fırsatta dile getirdiği de gelen haberler arasında.