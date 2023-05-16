Galatasaray'da gündem Vedat Muriç Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Mallorca forması giyen Vedat Muriç'i transfer etmek için temaslara başladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve rakiplerinin önünde Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray yeniden iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda hücum bölgesi için arayışlarına başladı. Galatasaray'ın gündemine ise Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç geldi.

Okan Buruk kadroda görmek istiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un Rizespor döneminden eski öğrencisi olan Muriç'i telefonla arayarak ikna ettiği, gelecek sezon takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Bafetimbi Gomis yerine kadroya dahil etmek istediği öğrenildi.

Kosovalı futbolcunun ise bu teklife olumlu baktığı ve Türkiye'ye geri dönmek istediği belirtildi.

33 maçta 14 gol kaydetti

Galatasaray'ın İspanya'da bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Vedat Muriç için Mallorca'ya 6-7 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli teklif etmesi bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 33 maçta 14 gol 4 asistlik performans sergiledi.