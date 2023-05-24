Galatasaray'da hedef Rıdvan Yılmaz Galatasaray'ın sol bek mevkisi için transfer listesine yerli bir oyuncu daha girdi. Beşiktaş altyapısından yetişen Rangers'lı Rıdvan Yılmaz'la ilk temas kuruldu.

Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkmasına sayılı günler kalan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun yapılandırmasına devam ediyor.

Sol bekte bu sezon bir türlü istikrarı sağlayamayan sarı-kırmızılılar, Kazımcan Karataş'la devam kararı alsa da yerli bir oyuncuyu daha gözüne kestirdi.

Beşiktaş'tan 4 milyon euro karşılığında Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz ile temas kuran Galatasaray, oyuncuyu 1-2 milyon euro bandında transfer etmek istiyor.

Sıcak bakıyor

Genç futbolcunun da İskoçya'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

22 yaşındaki sol bek, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta forma giyerken 757 dakika süre aldı.