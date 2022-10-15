Galatasaray'da hedef yerli transferi

Yerli oyuncu kalitesini daha da artırmak isteyen Galatasaray, çalışmalara başladı. Hücum bölgesine transfer yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, Efecan Karaca ve Halil Akbunar'ı gündemine aldı.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Yunus ve Kerem'in formsuzluğu yönetimi harekete geçirdi

Yerli futbolcu kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray, devre arasında atağa kalkıyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle kanat oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun formsuzluğu sebebiyle yeni arayışlara girdi. Sarı-kırmızılılar, gündemine yerli isimleri aldı.

Galatasaray, Efecan Karaca ile ilgileniyor

Bu isimler arasında Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca var. Galatasaray altyapısından yetişen futbolcu için sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor

32 yaşındaki oyuncunun Antalya ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev yapan sağ kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray, Halil Akbunar'ın peşinde

Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar da Galatasaray'ın listesinde olan bir başka oyuncu. Westerlo, 28 yaşındaki futbolcu için Göztepe'ye 1 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Bu sezon forma giydiği 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle mücadele eden kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın da tekrar Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Halil, daha önce Elazığspor forması da giymişti.