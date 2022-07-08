Petrol
104.23
-0.40%
Euro
17.5126
-0.29%
Dolar
17.3207
0.31%
Altın
967.78
0.25%
Borsa
2436
0.43%
Bitcoin
370.701
4.59%
BTXN Coin
6.65
0.91%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Galatasaray’da Kaan Ayhan gelişmesi

    Kaan Ayhan’ın menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Akan, Instagram hesabından sarı-kırmızılıların stadında olduğuna dair bir kare paylaştı.
    • 08.07.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray’da Kaan Ayhan gelişmesi

    Son 3 sezondan beri transferi için yoğun çaba Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan konusunda ipleri sıkı tutmaya devam ediyor.

    Milli futbolcu için tüm şartlar zorlanırken, menajeri Ersin Akan’dan gelen paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

    Defans hattının nerdeyse her mevkisinde oynayan Kaan Ayhan için 5 milyon euro isteyen Sassuolo ekibi, bu rakamın 3.5-4 milyon euroya düşürülmesi durumunda sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.

    Trabzonspor da devrede

    Bilindiği üzere Kaan Ayhan'ın Trabzonspor'la yakın bir ilişkisi bulunuyor.

    Kaan Ayhan’ın Serie A temsilcisi Sassuolo ile devam eden 2 yıl sözleşmesi bulunuyor.

    Galatasaray’da Kaan Ayhan gelişmesi #1


    İlginizi Çekebilir

    The Godfather'ın Sonny'si, ABD'li oyuncu James Caan hayatını kaybetti
    Kültür Sanat

    The Godfather'ın Sonny'si, ABD'li oyuncu James Caan hayatını kaybetti

    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü
    3. Sayfa

    Fatih’te, kadını darbeden saldırganı esnaf dövdü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir