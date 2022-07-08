Galatasaray’da Kaan Ayhan gelişmesi

Kaan Ayhan’ın menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Akan, Instagram hesabından sarı-kırmızılıların stadında olduğuna dair bir kare paylaştı.

Son 3 sezondan beri transferi için yoğun çaba Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan konusunda ipleri sıkı tutmaya devam ediyor.

Milli futbolcu için tüm şartlar zorlanırken, menajeri Ersin Akan’dan gelen paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Defans hattının nerdeyse her mevkisinde oynayan Kaan Ayhan için 5 milyon euro isteyen Sassuolo ekibi, bu rakamın 3.5-4 milyon euroya düşürülmesi durumunda sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.

Trabzonspor da devrede

Bilindiği üzere Kaan Ayhan'ın Trabzonspor'la yakın bir ilişkisi bulunuyor.

Kaan Ayhan’ın Serie A temsilcisi Sassuolo ile devam eden 2 yıl sözleşmesi bulunuyor.