Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na zam müjdesi Galatasaray kısa süre önce Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu böylece takımın en fazla kazanan yerli futbolcusu oldu.

Galatasaray'da sezona iyi başlamayan ancak son dönemde takımın en verimli isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu iyi formunun ödülünü de aldı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun menajeri Erkan Söğüt, ABD'den gelerek oyuncuyla birlikte yeni zamlı sözleşmeyi imzaladı.

Yaklaşık 4 kat zam

Yeni anlaşmaya göre; Kerem Aktürkoğlu bu sezon toplamda 9 milyon lira kazanacakken, kolay bonuslarla birlikte 30 milyon lira gelir elde edecek.

Başarılı oyuncunun maaşı gelecek sezon ise 40 milyon lirayı bulacak. Aktürkoğlu böylece takımın en çok kazanan yerli futbolcusu unvanını da elde edecek.

18 gole katkı

Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 10 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.