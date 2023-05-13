Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na zam müjdesi

Galatasaray'da sezona iyi başlamayan ancak son dönemde takımın en verimli isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu iyi formunun ödülünü de aldı.
Sarı-kırmızılı futbolcunun menajeri Erkan Söğüt, ABD'den gelerek oyuncuyla birlikte yeni zamlı sözleşmeyi imzaladı.
Yaklaşık 4 kat zam
Yeni anlaşmaya göre; Kerem Aktürkoğlu bu sezon toplamda 9 milyon lira kazanacakken, kolay bonuslarla birlikte 30 milyon lira gelir elde edecek.
Başarılı oyuncunun maaşı gelecek sezon ise 40 milyon lirayı bulacak. Aktürkoğlu böylece takımın en çok kazanan yerli futbolcusu unvanını da elde edecek.
18 gole katkı
Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 10 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.