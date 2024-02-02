Galatasaray'da Serge Aurier iptal oldu
ensonhaber.com

Galatasaray, sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı Serge Aurier'de mutlu sona ulaşamadı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı. Ancak, Nottingham Forest ile Galatasaray'ın ödeme şartlarında anlaşma sağlayamaması sonrası transfer bozuldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Aurier transferine sıcak bakmıyordu.

13 maçta 2 asist yaptı

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili Serge Aurier, 2 asist yaptı.

Assignon, Burnley'ye gitti

Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'nun kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve transferden vazgeçti.

Assignon da bu gelişme üzerine İngiliz ekibi Burnley'ye transfer oldu.