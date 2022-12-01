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    Galatasaray'da yerli stoper arayışı: Hedefte Cenk Özkacar var

    Galatasaray'da yerli stoper arayışı: Hedefte Cenk Özkacar var

    Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Savunma hattına yerli isimleri takviye etmeye karar veren Galatasaray’ın hedefinde Cenk Özkacar var.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 10:10
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    Galatasaray'da Dünya Kupası arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ve transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı.

    Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ara transfer döneminde izlenecek yol haritasını, yönetimle yaptığı son toplantıda netleştirdi.

    Savunmaya yerli transferi yapılacak

    Ligin geride kalan bölümünde, özellikle yerli rotasyonunda sorunlar yaşayan başarılı çalıştırıcı, çözümü savunma hattına yapacağı yerli oyuncularla çözmeye çalışacak.

    İlk sırada Cenk Özkacar var

    Yerli savunmacı transferinde ilk sırada ise Cenk Özkacar var.

    A Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki savunmacının bonservisi Lyon'da ve Valencia'da kiralık oynuyor. Ancak İspanyol kulübünde satın alma opsiyonunun bulunması, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.

    Galatasaray da yerli stoper arayışı: Hedefte Cenk Özkacar var #1

    Menajeriyle görüşme gerçekleşecek

    Sarı-Kırmızılılar buna rağmen Cenk'le anlaşmayı sağlayıp, Valencia'ya olası transferinin önüne geçmeye çalışacak. Önümüzdeki hafta genç oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılacağı da gelen haberler arasında.

    Galatasaray da yerli stoper arayışı: Hedefte Cenk Özkacar var #2

    Samet Akaydın'ın sözleşmesi bitiyor

    Savundaki diğer yerli adayı ise hemen hemen tüm şampiyonluk adaylarının listesinde bulunan Samet Akaydın.

    Bu sezon Adana Demirspor formasıyla müthiş bir form grafiği ortaya koyan 28 yaşındaki stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, iştah kabartan bir başka unsur. Ancak Galatasaray'ın planı, bu transferi ocak ayında gerçekleştirmek.

    Galatasaray da yerli stoper arayışı: Hedefte Cenk Özkacar var #3

    Takviye şart

    Galatasaray'da Sacha Boey ve Victor Nelsson olmak üzere yabancılara gelen teklifler, aynı zamanda Ross'un da ciddi bir sakatlık yaşaması, bu bölgeye takviye yapılmasını mecbur kıldı.

    Galatasaray da yerli stoper arayışı: Hedefte Cenk Özkacar var #4


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