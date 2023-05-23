Galatasaray'da yıldız avı: Di Maria için temaslar başladı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus forması giyen Angel Di Maria'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı ileri sürüldü. Arjantinli futbolcunun adı transferde Galatasaray ile anılıyor.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini en çok meşgul eden isimlerin başında gelen Angel Di Maria'nın, Juventus macerası sona eriyor.

Sezon sonunda bonservisi elinde olacak yıldız isim için sarı-kırmızılıların takipte olduğu öğrenildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Angel Di Maria'nın kulübü Juventus'la yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri yarıda kaldı.

Tarafların bir türlü pürüzleri gideremediği ve 35 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Juventus'a veda etmeye hazırlandığı kaydedildi.

Erden Timur devrede

İtalyan medyasına göre; Di Maria'nın en ciddi taliplerinden biri hâlâ Galatasaray. Sarı-kırmızılıların süreci yakından takip ettiği belirtiliyor. Özellikle şampiyonluğun gelmesiyle birlikte Devler Ligi'nde başarılı olmak isteyen yönetimin bu transferle birlikte takıma daha da güç katmak istediği gelen haberler arasında. Takımın önemli isimlerinden Erden Timur'un da maddi anlamda transfere destek olacağının altı çizildi.

Arabistan'dan da ilgi var

Lionel Messi'yi transfer etmek için uğraşan Al Hilal başta olmak üzere bazı Suudi Arabistan kulüpleri Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istiyor. Di Maria'nın Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin transferi kolaylaştırabilecek etkenlerden biri olduğu ifade edildi. Ancak yıldız oyuncunun Avrupa'da oynamak istediği için Arabistan'a sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Di Maria bu sezon İtalyan ekibiyle 37 karşılaşmaya çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.