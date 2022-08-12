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    Galatasaray'dan Belotti'ye yeni teklif

    Galatasaray'dan Belotti'ye yeni teklif

    Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan İtalyan golcü Belotti için yeniden devrede. Bu transferde Roma ve Wolves ile yarışan Aslan, teklifini 4 milyon euroya yükseltti.
    • 12.08.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:59
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    Galatasaray'ın Belotti aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılılar, yaz başında uzun süre gündemde kalan, ancak girişimlerden sonuç alamadığı İtalyan golcü için tekrar devreye girdi.

    Hücum hattını güçlendirmek isteyen ve en son görüşülen yıldızlardan Alexis Sanchez'i Marsilya'ya kaptıran Galatasaray, rotayı bir kez daha Belotti'ye çevirdi.

    Torino'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve şu ana kadar hiçbir teklifi kabul etmeyen 28 yaşındaki santrforla, Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Wolves ilgileniyor.

    Galatasaray dan Belotti ye yeni teklif #1

    Yeni teklif 4 milyon euro

    Cim Bom'un, kısa süre önce 3.5 milyon euroluk maaş teklifini geri çeviren Belotti'ye, bu kez 4 milyon euro önerdiği ortaya çıktı. Aslan, bu transfer için tüm şartları zorlayacak. Ancak tecrübeli santrforun, İtalya'da kalma fikrine daha sıcak baktığı belirtiliyor.

    Galatasaray dan Belotti ye yeni teklif #2

    Başkan kesenin ağzını açtı

    Buna karşın, savunma bölgesine yapılacak takviyeler doğrultusunda İtalya seferine çıkmaya hazırlanan Erden Timur'un, Belotti'yi ikna etmek amacıyla bizzat oyuncuyla bir araya geleceği kaydedildi. Timur bu görüşmede, Başkan Dursun Özbek'in de kesenin ağzını açmasıyla beraber hem yıllık maaş teklifini biraz daha yükseltme hem de imza parası önerme fırsatına sahip olacak.

    Galatasaray dan Belotti ye yeni teklif #3

    Sanchez kalitesinde arıyorlar

    Bu arada Belotti transferinin gerçekleşmesi halinde Gomis'le yolların ayrılabileceği, diğer taraftan yerli rotasyonunu derinleştirmek amacıyla Umut Bozok temaslarının da devam ettiği bildirildi.

    Sarı-kırmızılılar ayrıca, Andrea Belotti transferi gerçekleştikten sonra da yıldız bir kanat takviyesi için tüm şartları zorlamaya hazır. O bölgeye de Alexis Sanchez klasında bir isim bakıldığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

    44 kez İtalya Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki Belotti, ilk 11'deki yerini geri alabilmek için düzenli oynayacağı ve hedefleri olan bir takıma imza atmak istiyor.


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