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    Galatasaray'dan Matias Vina hamlesi

    Galatasaray'dan Matias Vina hamlesi

    Galatasaray, sol bek sorununu çözmek için Roma'nın Uruguaylı futbolcusu Matias Vina'yı transfer etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 14:19
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    Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları hızlandı.

    Okan Buruk'un raporu sonrası sol bek arayışını sürdüren Galatasaray yönetimi, sezon başında almak için büyük uğraş verdiği Roma'nın 24 yaşındaki futbolcusu Matias Vina'yı tekrardan gündemine aldı.

    O bölgede oynayan Patrick van Aanholt'un gözden düşmesi ve Altay'dan alınan genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın istenileni verememesi arayışları artırdı.

    Mourinho onay verdi

    Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun da transfer için kolaylık sağlanması raporu verdiği Uruguaylı için iki kulüp yöneticilerinin, yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.

    24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Roma'da 37 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan futbolcu, 37 karşılaşmada 2 asist yaptı. Vina'nın, Roma ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

    Matias Vina

    Matias Vina


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