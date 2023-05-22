Galatasaray'dan Wilfried Zaha hamlesi Sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Wilfried Zaha'ya Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da teklif yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde menajerini İstanbul'a çağırdığı Wilfried Zaha konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçını da tribünden izleyen yıldız futbolcunun menajeri ve ağabeyi Herve Zaha'nın bu hamlesinin de tamamen transferle ilgili olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray da devrede

Dursun Özbek yönetimi, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan Fildişi Sahilli oyuncuyu takıma katmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace'ın menajeri Roy Hodgson, 30 yaşındaki oyuncunun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya ise şu yanıtı vermişti:

"Korkarım gelecek sezon burada oynamayacak ama her zaman umut edebiliriz. Görüşmelerin detaylarını bilmiyorum. Kulüp onunla görüştü ve temaslar devam edecekler. Ne kadar ilerlediklerini bilmiyorum. Bir Palace taraftarı olarak olarak tek umabileceğim, onun burada kalması, ancak size içeriden güncel bir bilgi veremem."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Wilfried Zaha için büyük bir yarışa gireceği de gelen haberler arasında.