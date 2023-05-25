Galatasaray'ın istediği Angel Di Maria'ya Fenerbahçe de talip oldu Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği Angel Di Maria transferinde harekete geçti. Sezon sonunda iki kulüp Arjantinli yıldız için çetin bir savaş verecek.

Futbolseverler son viraja odaklanmışken, kulüpler de bir yandan gelecek sezon için çalışmalarına başladı. İtalyan basınından Sky Italia, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Galatasaray'ın ilgilendiği Angel Di Maria'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de istiyor Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Angel Di Maria için Fenerbahçe de devreye girdi. Başkan Ali Koç, yıldız futbolcunun transferi için harekete geçerken, ligin bitmesinin ardından oyuncuyla resmi görüşmelere de başlanacağı aktarıldı. 15 gole katkı sağladı Bu sezon Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Di Maria, Juventus formasıyla 38 resmi maçta 8 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.