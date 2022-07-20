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    Galatasaray'ın Sacha Boey için Strasbourg'la pazarlığı sürüyor

    Galatasaray'da kadroda yer almayan Fransız oyuncu Sacha Boey için Ligue 1 ekibi Strasbourg'un ısrarı devam ediyor.  
    • 20.07.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:56
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    Galatasaray'ın Sacha Boey için Strasbourg'la pazarlığı sürüyor

    Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

    Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşirken sarı-kırmızıların kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey ile Fransız temsilci Strasbourg ilgileniyor.

    Pazarlık sürüyor

    Fransız sağ beki Strasbourg transfer etmek isterken; Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon euro teklif etti. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro isterken Starsbourg teklifini 1.5 milyon euro'ya yükseltti.

    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar sonucu istikrarsız bir sezon geçirmesi nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı.

    Beklentilerin altında kalan Fransız oyuncu için iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

    Galatasaray ın Sacha Boey için Strasbourg la pazarlığı sürüyor #1


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