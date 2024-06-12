Galatasaray'ın yeni Kerem'i bulundu: Oğuz Aydın için teklif yapıldı Şampiyonluk kutlamalarının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılık paylaşımlarını dikkate alan Galatasaray yönetiminin, Alanyaspor'da harika bir sezon geçiren ve milli takıma kadar yükselen Oğuz Aydın'la görüşmelere başladığı belirtildi.

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Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan, gelecek sezonda da beşinci yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları da hız kazandı.

Geçen sezon futbolun başında olan Erden Timur'un ayrılığı sonrasında yeni futbol yapılanması yavaş yavaş netleşirken Galatasaray, hem iç hem de dış transferde kolları sıvadı.

Gelecek sezon için yerli rotasyonunu hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, Oğuz Aydın için temaslara başladı.

Oğuz Aydın'a 4 milyon euro

Bir süredir gündemde olan milli futbolcu için harekete geçen Galatasaray, Oğuz Aydın için 4 milyon euroluk teklifini sundu.

Akdeniz ekibi, sarı-kırmızılılar dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği milli futbolcu için 5,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.

Galatasaray, 4 milyon euroluk teklifi revize ederek takas + para formülünü de devreye sokabilir.

Bir dönem Alanyaspor'u da çalıştıran Francesco Farioli de Oğuz Aydın'ın Ajax'a transfer edilmesini istiyor.

Hollanda ekibi de Oğuz Aydın transferi konusunda Alanyaspor ile görüşmelerini sürdürüyor.

23 yaşında 13 gol 7 asist yaptı

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 35 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 13 gol atarken 7 golün de hazırlayıcısı oldu.

Gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükselen Oğuz Aydın'ın Kerem Aktürkoğlu'nun yerine transfer edileceği öğrenilirken, Galatasaray yönetiminin Alanyaspor cephesiyle sık sık görüştüğü bildirildi.

Daha önce Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Berkan Kutlu'yu transfer eden Galatasaray, bu oyuncular için yine 4'er milyon euro bonservis ücreti ödemişti.