Gana basını: Gyasi, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta

Bir süredir adı sık sık Beşiktaş'la anılan Edwin Gyasi için Gana basını tarafından, siyah-beyazlılarla 3 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Süper Lig, 29. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, kulüpler de önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde, kadroya katacak isimlerle görüşmelerine devam eden Beşiktaş için Gana basını tarafından, yeni bir iddia öne sürüldü.

GYASİ, BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Kariyerine CSKA Sofya takımında devam eden Edwin Gyasi ile ilgilendiği bilinen Beşiktaş'ın, oyuncu ile anlaştığı belirtildi.

Gana basınının iddiasına göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da onayıyla siyah-beyazlılar, oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Gyasi'nin, 1 Temmuz'dan itibaren Beşiktaş'ın kadrosuna katılması bekleniyor.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK KULÜP"

Daha önce Beşiktaş'ta oynamanın rüya gibi olacağını açıklayan kanat oyuncusu; "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Şu an için transfer hakkında bir şey söyleyemem. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Edwin Gyasi, geçtiğimiz sezon takımı CSKA Sofya ile 22 lig maçına çıktı. Ganalı kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



