Abone ol: Google News

Gaziantep FK, Yusuf Kabadayı'yı kiraladı

Gaziantep FK, son olarak Almanya'nın Augsburg takımında forma giyen 21 yaşındaki Yusuf Kabadayı'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kadroya dahil etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 20:27
Gaziantep FK, Yusuf Kabadayı'yı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hücum oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün açıklamasında, son olarak Almanya'nın Augsburg takımında forma giyen 21 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği belirtildi.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törende Yusuf Kabadayı ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yusuf Kabadayı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eshspor Haberleri