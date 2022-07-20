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    Gaziantep Matej Hanousek’i renklerine bağladı

    Süper Lig temsilcilerinden Gaziantep FK, Sparta Prag forması giyen 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'i kiraladı.
    • 20.07.2022 - 10:54
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    Gaziantep Matej Hanousek’i renklerine bağladı

    Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdüren Gaziantep, son olarak Çekyalı futbolcu Matej Hanousek ile anlaştığını duyurdu.

    Daha öncesinde Wisla Krakow’a kiralık olarak gönderilen 29 yaşındaki sol bek son olarakta Sparta Prag forması giymişti.

    Resmi açıklama geldi

    Gaziantep yönetimi sosyal medya hesabından Matej Hanousek ile bir yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.

    Açıklamada, "Kulübü ile oyuncunun 2022-2023 sezonunda kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Başarılı sol bek oyuncusuna kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Sol bek mevkisinde de forma giyen ve istikrarının yanı sıra hücum gücüyle adından söz ettirmeyi başaran Hanousek, kariyerinde Jablonec, Sparta Prag ve Wisla Krakow formalarını giydi. Kariyerinde 261 resmi müsabakaya çıkan başarılı sol bek, 3 gol atıp 17 kez de asist yapma başarısı gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

    Gaziantep Matej Hanousek’i renklerine bağladı #1


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