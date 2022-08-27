Gbamin, Trabzonspor'un 167. yabancısı oldu

Trabzonspor ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Jean-Philippe Gbamin, bordo-mavililerin 167. yabancı oyuncusu oldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz döneminde Larsen, Trezeguet, Bartra, Bardhi, Lahtimi'yi renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, son olarak Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihinde bugüne kadar 54 ülkeden 167 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğu ise Brezilya'dan oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde bordo-mavililer, Jean-Philippe Gbamin ile birlikte 43 yabancı oyuncu transferini yaptı.

Ağaoğlu'nun transfer ettiği yabancılar

2018 yılında göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, bin 600 günlük görev süresi boyunca;

Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya) Nemanja Andjusic, Edin Visca (Bosna Hersek), Ekuban (Gana), Donis Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz), Sörloth, Trondsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere), Monuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Stiven Plaza (Ekvador), Benik Afobe (Kongo), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili), Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa), Cornelius, Larsen (Danimarka), Denswil (Hollanda), Puchacz (Polonya), Trezeguet (Mısır), Enis Bardni (Makedonya), Bartra (İspanya), Lahtimi (Fas), Gbamin'i (Fildişi Sahili) kadrosuna kattı.

Fildişi Sahili'nden 5 oyuncu transfer edildi

Orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin, bordo-mavili takımın Fildişi Sahili'nden kadrosuna kattığı 5'nci oyuncu oldu. Daha önce Gervinho, Kouassi, Sol Bamba ve Didier Zokora forma giyen diğer isimler oldu.