Gedson Fernandes'e Lazio talip oldu Avrupa devlerinin yakından ilgilendiği Gedson Fernandes'e İtalyan temsilcisi Lazio teklif yapmaya hazılanıyor.

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen ve gelecek sezon adına umutlu olan Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Avrupa devlerin peşine takan Gedson Fernandes'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Lazio'nun 24 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgisi olduğu belirtildi.

"20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz"

Gedson'u yüksek bir bonservis bedeliyle satmak isteyen Beşiktaş cephesi daha önce şunları demişti:

“Gedson Fernandes’e henüz resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha takımda kalmasını istiyoruz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica’da. Bonservisi gelirinin yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek.”

Ayrıca Beşiktaşlı kurmayların, 2019-2020 sezonun sonunda Fenerbahçe'den 17 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç gibi Gedson'a da bu seviyelerde teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verecekleri öğrenildi.

33 maça çıktı

Orta saha bölgesinde oynayan Portekizli futbolcu Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 karşılaşmaya çıktı. Yetenekli isim bu maçlarda 5 asistle mücadele etti.