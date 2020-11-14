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- Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu
Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu
Gençlerbirliği Kulübü, sportif direktör Mustafa Kaplan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 14.11.2020 - 16:40
- Güncelleme : 14.11.2020 - 16:58
Mert Nobre ile yollarını ayıtan Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü kulüp içinden seçti.
Ankara ekibi, sportif direktör Mustafa Kaplan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
4. KEZ GÖREVE GELDİ
Kaplan son 6 yılda 4. kez Gençlerbirliği'nin başına getirilmiş oldu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi." denildi.