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    Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu

    Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu

    Gençlerbirliği Kulübü, sportif direktör Mustafa Kaplan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 16:40
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 16:58
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    Mert Nobre ile yollarını ayıtan Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü kulüp içinden seçti.

    Ankara ekibi, sportif direktör Mustafa Kaplan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

    4. KEZ GÖREVE GELDİ

    Kaplan son 6 yılda 4. kez Gençlerbirliği'nin başına getirilmiş oldu.

    Gençlerbirliği nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu #1

    Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi." denildi.

    Gençlerbirliği nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu #2

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