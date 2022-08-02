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    Georges Kevin N'Koudou'nun sözleşmesi feshedilecek

    Beşiktaş, Georges Kevin N'Koudou ile yaptığı görüşmelerde sözleşme feshi konusunda sona yaklaştı.
    • 02.08.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 12:05
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    Georges Kevin N'Koudou'nun sözleşmesi feshedilecek

    Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılarda Georges Kevin N'Koudou için ayrılık kararı alındı.

    Beşiktaş’a transfer olduğu günden bu yana yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen katkıyı veremeyen tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılacağı öğrenildi.

    Fanatik’in haberine göre; Beşiktaş yöneticileri ile Georges Kevin N'Koudou'nun menajeri arasındaki görüşmelerde fesih konusunda anlaşma yakın.

    Georges Kevin N Koudou nun sözleşmesi feshedilecek #1

    4.5 milyon euro ödenmişti

    27 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunda 4 milyon 500 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

    Fransız futbolcu, Beşiktaş formasıyla 86 müsabakada şans buldu. 27 yaşındaki oyuncu, bu sürede rakip ağları 16 kez havalandırdı. Georges Kevin N'Koudou, takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon 200 bin euro olarak belirtiliyor.

    Georges Kevin N Koudou nun sözleşmesi feshedilecek #2


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