Getafe, Enes Ünal'a talip

Villarreal'in bonservis bedeli kazanmak için gözden çıkardığı Enes Ünal için İspanya'nın bir diğer kulübü Getafe, 10 milyon euro ödemeye hazır.

Villarreal ile 2017 yılında 5 yıllık sözleşme imzalayan ve kiralık olarak ilk Levante’de son iki sezon ise Valladolid’de forma giyen 23 yaşındaki Enes, gösterdiği performansla La Liga’da öne çıkan futbolculardan biri oldu.

Milli futbolcu, La Liga’da kalmasında pay sahibi olduğu Valladolid’de 35 maçta forma giyip, 6 gol attı. Milli futbolcunun, Kral Kupası’nda da 2 golü bulunuyor.

İSPANYOL BASINI: ENES, GÖZDEN ÇIKARILDI

İspanyol basını, Villarreal’in Enes’i gözden çıkardığını ve sözleşmesi bitmeden bu futbolcuyu satarak gelir elde etmeyi planladığını yazıyor.

CITY'DEN 14 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Manchester City’den Enes’i transfer ederken 14 milyon euro ödeyen Villarreal’in, Türk futbolcu için 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Bu parayı ödeyemeyeceği yöneticileri tarafından açıklanan Valladolid, Enes’i hesaba katmadan gelecek sezon hazırlıklarını yürütüyor.

GETAFE, 10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

23 yaşındaki forvet için Villarreal ile görüştüğü söylenen Getafe Kulübünün ise ilk etapta daha az bir para önerdiği ancak 10 milyon euro ödemeye de hazır olduğu belirtiliyor.