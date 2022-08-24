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    Giresunspor'dan Ömer Bayram ve Ajdin Hasic'e resmi transfer teklifi

    Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş; Hamidou Traore, Ajdin Hasic ve Ömer Bayram'ın transferleri hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 24.08.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:37
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    Giresunspor'dan Ömer Bayram ve Ajdin Hasic'e resmi transfer teklifi

    Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'ten transfer açıklaması geldi.

    Radyospor'da Salim Manav'ın konuğu olan Hakan Keleş, 'Hamidou Traore, Partizan'la anlaştı mı?' sorusuna; "Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu, resmi imzalar attı. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Traore'den 700 bin euro civarında bonservis ücreti kazanacağız. Kendisi, Giresunspor tarihinin en fazla bonservis kazandıran futbolcusu oldu." cevabını verdi.

    Ömer Bayram ve Ajdin Hasic için resmi teklif

    Beşiktaşlı Ajdin Hasic ve Galatasaray 'dan Ömer Bayram'ın transferi içinse Keleş, "Ajdin Hasic için Beşiktaş kulübüne resmi transfer teklifimizi ilettik. Hasic beğendiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu. Ömer Bayram için Galatasaray'a resmi teklif yaptık. Galatasaray'la aramızda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray da Ömer Bayram'ı ikna etmek için çaba sarfediyor." dedi.


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