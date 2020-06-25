Gökhan'a yapılan teklifler

Gökhan Gönül'e tekliflerini sunan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 35 yaşındaki oyuncunun karar vermesini bekliyor.

Olaylı bir şekilde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, yine iki takım arasında kalmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki oyuncuyla bir araya gelen siyah-beyazlı yönetimin, Gökhan'a 500 bin euro garanti ücret artı 300 bin euro da prim teklif ettiği öğrenildi.

500 BİN EURO ARTI PRİM

Her 10 maç oynadığında 100'er bin euro alacak olan Gönül, 30 karşılaşmada forma giymesi halinde toplam 800 bin euro kazanmış olacak. Kartal'ın, 1+1 yıllık konrat önerdiği belirtildi

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Sarı-lacivertlilerin ise, 1 milyon euro garanti ücret önerdiği ve 2 yıllık kontrat teklif ettiği bildirildi.

Düşünmek için iki takımdan da süre isteyen tecrübeli sağ bekin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.