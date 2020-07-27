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    Göksel Gümüşdağ: Volkan'ı göndermeyi düşünmüyoruz

    Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Volkan Babacan'ın takımda kalacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 12:47
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    Göksel Gümüşdağ: Volkan'ı göndermeyi düşünmüyoruz

    Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan'ın geleceği hakkında konuştu.

    Gümüşdağ, Mert Günok'un formayı almasının ardından yedek kaleci konumuna düşen Volkan'ı takımdan göndermeyi düşünmediklerini söyledi.

    "KİMSEYE VERMEK İSTEMİYORUZ"

    Gümüşdağ, "Volkan Babacan bizim ikinci kalecimiz ve onunla yola devam edeceğiz. Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

    Göksel Gümüşdağ: Volkan'ı göndermeyi düşünmüyoruz #1

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