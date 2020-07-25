Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Gomis, 2 yıl daha Al-Hilal'de

    Kariyerini Al-Hilal'de sürdüren Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 14:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gomis, 2 yıl daha Al-Hilal'de

    2017-2018 sezonunda Galatasaray 'la gol krallığı yaşadıktan sonra 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, sergilediği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

    2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

    Al Hilal'de 77 maça çıkan ve 55 gol, 10 asist kaydeden tecrübeli golcünün ismi zaman zaman Türk kulüpleriyle anılırken, Bafetimbi Gomis takımında kalmaya karar verdi. Al Hilal, 34 yaşındaki golcü ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Gomis, 2019 yılında kulübüyle Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, gol kralı ve ligin en iyi futbolcusu olmayı başarmıştı.

    Yıldız oyuncu, aynı zamanda Al Hilal'in en golcü ikinci yabancı futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

    Gomis, 2 yıl daha Al-Hilal'de #1

    Görüş Bildir