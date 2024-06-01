Göztepe, Djalma Silva’yı transfer etti Göztepe, son olarak Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL Limassol forması giyen Djalma Silva'yı kadrosuna kattı.

İHA

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

İlk olarak sol bek bölgesine transfer hamlesi yapan sarı-kırmızılılar, son olarak Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL Limassol forması giyen Djalma Silva'yı kadrosuna kattı.

"Şanlı formamızla başarılar diliyoruz"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Djalma Antonio da Silva Filho ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Djalma Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

En çok AEL Limassol forması giydi

Öte yandan 29 yaşındaki oyuncunun Güney Kıbrıs kariyerinde AEL Limassol ile 74, Brezilya kariyerinde Operrio Ferrovirio EC ile 41, AD Confiança ile 40 ve Esporte Clube Bahia 21 maçı bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)