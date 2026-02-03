Göztepe, Rhaldney'i FC Alverca'ya kiraladı

- Göztepe, Brezilyalı futbolcu Rhaldney'i FC Alverca'ya kiraladı.
- 27 yaşındaki orta saha oyuncusu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır.
- Kulüp, Rhaldney'e başarılar diledi.
Süper Lig'de geride kalan 20 hafta sonunda 4. sırada yer alan Göztepe'de, bir veda yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney'i, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiraladı.
"BAŞARILAR RHALDNEY"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri tamamlanan oyuncumuz, Rhaldney Norberto Simiao Gomes, satın alma opsiyonuyla birlikte, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiralanmıştır. Başarılar Rhaldney." ifadelerine yer verildi.