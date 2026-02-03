Göztepe, Rhaldney'i FC Alverca'ya kiraladı

Abone ol: Google News

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Rhaldney'i, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiraladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 14:11
Süper Lig'de geride kalan 20 hafta sonunda 4. sırada yer alan Göztepe'de, bir veda yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney'i, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiraladı.

"BAŞARILAR RHALDNEY"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri tamamlanan oyuncumuz, Rhaldney Norberto Simiao Gomes, satın alma opsiyonuyla birlikte, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiralanmıştır. Başarılar Rhaldney." ifadelerine yer verildi.

